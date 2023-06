Graduatorie concorso ordinario e docenti ingabbiati | domani giornata chiave in Consiglio dei Ministri Le ultime notizie

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Potrebbero arrivare novità già, giovedì 15 giugno, per la scuola. Infatti potrebbero arrivare anche delle misure che riguardano l'istruzione e, in particolare, la trasformazione delledel2020 inad esaurimento e misure ad hoc per i. L'articolo .

59.' Docenti assunti dastraordinario bis nell'anno scolastico 2023/24 La disposizione non riguarda invece i futuri neoassunti, né dastraordinario bis né da altre. ...... possibilità di presentare domanda per gli assunti da GPS prima fascia sostegno e da... obbligatorietà di pubblicare leprovvisorie relative alle operazioni effettuate, al fine di ...... per l'assunzione di circa 35mila docenti, così come potranno partecipare a dettoanche ... Illustrissimo ministro, per poter insegnare nelle scuole paritarie non esistonopubbliche ...

Concorso riservato dirigenti scolastici, prova d’accesso: articolazione, valutazione, punteggio e graduatoria Orizzonte Scuola

"Non solo verrà sancita la drastica riduzione del numero degli idonei - circoscrivendola entro il 20% del numero di posti messi a concorso - e limitato lo scorrimento delle graduatorie solo ai casi di ...Illustrissimo Ministro, è notizia di qualche giorno che vuole proporre un emendamento, per far sì che i 36 mesi di insegnamento in una scuola paritaria siano equivalenti a quelli nella scuola statale, ...