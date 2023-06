Google | Ue contesta pratiche abusive in pubblicità on line

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Avrebbe privilegiato "i suoi servizi di ad-tech" La Commissione europea ha inviato auna comunicazione degli addebiti relativa allenelle tecnologie dion, in cui si dice che l’azienda potrebbe aver “abusato” della propria posizione dominante “privilegiando i suoi servizi di ad-tech”, rende noto la vicepresidente Margrethe Vestager in conferenza stampa a Bruxelles. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Solo la cessione obbligatoria da parte di Google di parte dei suoi servizi risolverebbe i suoi problemi di concorrenza: è questa la conclusione di un'indagine preliminare della Commissione europea sul ...(Adnkronos) – La Commissione europea ha inviato a Google una comunicazione degli addebiti relativa alle pratiche nelle tecnologie di pubblicità on line, in cui si dice che l’azienda potrebbe aver “abu ...