Per la Commissione, almeno dal 2014avrebbe abusato delle proprie posizioni dominanti, anche favorendo il proprio servizio AdX nelle aste di selezione degli annunci. La Commissione teme che i ...Bruxellesdi favorire i propri servizi 'display' (come banner e video) a scapito di concorrenti, inserzionisti ed editori online. In via preliminare, Bruxelles rileva che, almeno ...La Commissione, nello specifico,cheabbia favorito i propri servizi tecnologici di pubblicità online a scapito di fornitori concorrenti di servizi tecnologici pubblicitari, ...

Google, Ue contesta pratiche abusive in pubblicità on line Adnkronos

Il colosso del web: "Non condividiamo il punto di vista della Commissione europea e risponderemo di conseguenza" ...