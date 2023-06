Ma anche il meno costoso (ma ottimo MX1500), e soprattutto un TV OLED conTV , una prima ... L'azienda continua a proporre l'OS MyScreen per i TV di fascia media e alta, e ha anche alcuni ...Panasonic si appoggia a ben quattro piattaforme smart: c'è la sua MyScreen che resta sui top di gamma, c'è FireOS, c'èTV e sui TV entry di piccolo taglio ci sarà anche un sistema ...L' accesso rapido ai controlli della smartche permette di gestire gli accessori connessi tramite l'appdirettamente dalla schermata di blocco. Il pannelloha anche un nuovo ...

Google Home sul web riceve un nuovo Script Editor per le routine TuttoAndroid.net

Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Android 13 e per i suoi dispositivi Pixel, portando tante novità a livello di sicurezza, fotocamera, batteria e smart home.A distanza di tre mesi esatti dal precedente, anche in questo caso in ritardo di una settimana rispetto al previsto, Google ha rilasciato il QPR3 (Quarterly Platform Release) per Android 13 con le pat ...