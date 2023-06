Google Bard | perché il lancio del chatbot ritarda in Europa

Inoltre, l'azienda sta aggiungendo CoPilot, alimentato da OpenAI, a Office e ad altri prodotti software, mentre il rivalecerca di recuperare terreno con il suo. Nel frattempo, OpenAI ...Ormai l'intelligenza artificiale si trova integrata nella gran parte dei servizi. Dimenticatevi per un attimo die del suo lancio posticipato in Italia , o dei modelli per la generazione di immagini e altre soluzioni divenute popolari negli ultimi mesi. La Grande G propone strumenti IA anche per la ...ha promesso di far diventare'più globale, più visivo, più integrato'. Di recente Big G ha trasferitosu PaLM 2, un modello linguistico di grandi dimensioni che promette di essere ...

Google avrebbe rimandato il lancio di Bard in Europa per preoccupazioni del regolatore irlandese della privacy. Scopri di più ...Google Bard arriverà più tardi in Europa e, dunque, in Italia: le preoccupazioni dell'Unione sulla privacy stanno rallentando la Grande G.