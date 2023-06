È anche possibile chiedere adi avviare un controllo di sicurezza se ci si trova in una situazione potenzialmente pericolosa. Basta dire " Ehi, avvia un controllo di sicurezza ...La maggior parte dei riferimenti a Eos e Aurora sarebbero presenti nel codice relativo alla configurazione sul dispositivo die Voice Match doveutilizza comunque lo stesso ...L'utente potrà anche condividere la sua posizione in tempo reale e lo stato delle chiamate con i soccorsi , la possibilità di chiedere adi condividere la posizione in caso di ...

Google Assistant dice addio alle app vocali di terze parti su Nest Hub TuttoAndroid.net

Google sta lavorando alla seconda generazione del Pixel Watch. Indiscrezioni in tal senso sono già arrivate alla fine dello scorso maggio, tramite il sito 9to5Google, e successivamente avvalorate anch ...Con il nuovo Feature Drop di giugno, Google ha portato su Pixel Watch diverse nuove funzioni tra cui At a Glance e Assistant in italiano ...