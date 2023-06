glo | insieme a Lazza | Noemi e Dardust | celebra AIR

(Di mercoledì 14 giugno 2023)è il magic trio che ha infiammato la serata milanese organizzata da glo - brand di punta di BAT Italia - nella suggestiva cornice di Galleria Meravigli. L'autore di Cenere, vincitore del Festival di Sanremo,, ha presentato dal vivo AIR, il nuovo pezzo prodotto dal pluripremiato produttore, chela quotidianità di chi è sempre on the go e vive sempre al massimo. Il progetto nasce all’interno del collaudato format glo for music, che rinnova la volontà del brand di farsi mecenate di tutte le arti, compresa la musica, supportando producer e cantanti nella realizzazione di nuovi brani, anche per esprimere i propri valori e dialogare con la propria community in maniera dinamica e inclusiva. Una platea adorante ha ballato ...

Sono due artisti che stimo profondamente e finalmente le nostre strade si sono incrociate per realizzare qualcosa di unico e speciale. Da sempre credo nella forza d'espressione e di ...

Nato all’interno del progetto glo for music, ‘AIR’ è il brano per l’estate che vede collaborare per la prima volta Lazza e Noemi. La presentazione a Roma.MILANO - In occasione del lancio del dispositivo glo HYPER AIR, Lazza e Noemi presentano "AIR", il nuovo pezzo prodotto da Dardust. I tre artisti, amatissimi nel panorama musicale italiano, presentano ...