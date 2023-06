Giustizia | via l' abuso d' ufficio e stretta sulle intercettazioni | ecco il ddl Nordio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il testo in Cdm - Il Consiglio dei ministri, giovedì, si appresta a dare i il via libera al primo pacchetto di riforme sullamesso a punto dal ministrodopo un confronto dentro la ...

Il testo in Cdm - Il Consiglio dei ministri, giovedì, si appresta a dare i illibera al primo pacchetto di riforme sullamesso a punto dal ministro Nordio dopo un confronto dentro la maggioranza. Sono otto gli articoli in tutto presenti nel ddl. 'È un passo ......indi sviluppo' nell'ambito di una promozione più generale della ' cooperazione con gli stati arabi per 'salvaguardare gli interessi comuni dei paesi indi sviluppo, l'equità e la...Di più, entrambe hanno continuato a credere nellaraccontando quello che sapevano, sono ... Berlusconi dice: "Ragazze, siete pronte per il bunga bunga", tutte dicono sì e vanno, ...

Giustizia, bozza Ddl: via abuso d’ufficio, cambia il traffico influenze, stretta intercettazioni Il Sole 24 ORE

che rischia di essere solo l’ultimo di una lunga lista di temi di scontro con le categorie del comparto giustizia. Nelle ultime settimane, infatti, via Arenula è riuscita ad aprire fronti di scontro ...(segue) La 'terza via' di Berlinguer e la pace prima di tutto Una capacità ... per cui l’"austerità" qui invocata diventa strumento globale di efficienza e giustizia, per superare un sistema ...