Giustizia sportiva | i tecnici del Dagl bloccano il decreto sulle penalizzazioni

Colpo di scena nell'itinerario tecnico per l'approvazione della norma sullanel decreto legge che il governo dovrebbe approvare domani. Il Dagl, il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio avrebbe bloccato il provvedimento ...... oltre ad aver chiesto proprio per non alterare la competizione di essere giudicata entro la fine del campionato, rinunciando ad andare oltre la'.Approderà domani in Consiglio dei ministri un decreto legge che modificherà sia lasia le pratiche legate alle plusvalenze . Si prova a riformare i ricorsi allain modo che la classifica non possa cambiare a campionato in corso, con l'obiettivo ...

Il Governo – si apprende dall'ANSA - prova a riformare i ricorsi alla giustizia sportiva in modo che la classifica non possa cambiare a campionato in corso. C'è infatti ...La Giustizia Sportiva andrebbe riformata in toto. Il sistema calcio andrebbe riformato in toto. Al di là di aria fritta e parole al vento, però, poca roba. E così deve pensarci il Governo, lo stesso ...