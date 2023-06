Giustizia | Costa Azione | ' ddl Nordio ha contenuti apprezzabili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Il ddlha. Molti temi (abuso d'ufficio, intercettazioni, interrogatorio ante misura cautelare, collegiale per gli arresti) sono in nostre Pdl depositate. Sulla prescrizione interverremo in Parlamento. I magistrati provano subito a condizionare l'iter". Così Enricodisu twitter.