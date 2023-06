Giulia muore a 17 anni mentre va alla festa di fine anno con i compagni di scuola | fatale l' incidente frontale

Quando le autoambulanze del 118 sono arrivate, hanno constatato il decesso diCapraro , che era morta sul colpo. È la sessantanovesima vittima sulle strade di Roma e dell'hinterland dall'...Incidente mortale alle porte di Roma .Capraro, 17 anni, di Marino , avrebbe compiuto 18 anni il 3 luglio, è morta in uno schianto con l'auto in cui viaggiava nella serata di martedì 13 giugno. La giovane studentessa era in auto con ...... e se avessimo fatto di più E se avessimo scelto noi per lei E no,. Io lo so che non ... raccontata dall'avvocatessa del Cavaliere Francesca Pascale: "Con Berlusconila mia vecchia vita" ...

E' morta mentre andava alla festa di fine anno con i compagni di scuola. Durante il tragitto la macchina, su cui viaggiava la diciasettenne Giulia Capraro, si è scontrata frontalmente ...Morta mentre andava alla festa di fine anno scolastico La vittima si chiama Giulia Capraro e, da quanto si apprende, sarebbe una studentessa del liceo classico Ugo Foscolo di Albano. Stando alle prime ...