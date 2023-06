Giubileo Guidonia | finanziati 2 progetti da 2 2 milioni di euro

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) – Nell’ambito degli interventiper ildi Roma 2025,Montecelio ha ricevuto due finanziamenti per un totale di 2.2di. I due, presentati al Commissario Straordinario per il2025, riguardano la realizzazione di un impianto di atletica leggera, presso il Bivio di, e la demolizione del cosiddetto capannone Giannini a Setteville con contestuale realizzazione di un nuovo parco pubblico. Il primo finanziamento, di 1.3di, riguarda la realizzazione di un polo sportivo multifunzionale, adiacente al Palasport, con pista e campo d’atletica, area parcheggi e completamento funzionale della viabilità di via delle Gerbere fino a via Trilussa. Il ...