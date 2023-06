Giro Under 23 | dopo lo Stelvio la corsa passa in Bergamasca

(Di mercoledì 14 giugno 2023) CICLISMO. Mercoledì 14 giugno il tappone che ha incoronato il norvegese Staune Mittet (successo parziale e maglia), 4° il valtellinese Martinelli, cresciuto nelle squadre orobiche (Team Giorgi e Colpack-Ballan). Giovedì 15 giugno la 5ª tappa (da Cesano Maderno a Manerba del Garda, 159 km, possibile protagonista il bergamasco Persico) attraversa la nostra provincia da Capriate a Palosco. Chiuso in uscita in entrambe le direzioni il casello autostradale di Capriate dalle 12,15 alle 14.

Dal 22 al 25 giugno in Trentino andranno in scena i Campionati Italiani di ciclismo su strada tra Comano Terme, centro logistico e organizzativo dell'evento, Garda Trentino, Giudicarie Esteriori e Val ...