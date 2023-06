Giro NextGen 2023 | tappa di oggi Morbegno-Passo dello Stelvio | orari | tv | percorso | favoriti Frazione decisiva!

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Attesissima per la quintadel: va in scena infatti la salita clou, lo. Andiamo a scoprire questanel dettaglio cone programma. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELNEXT GEN CON LODALLE 13.00QUARTAUna delle frazioni decisive. Prima parte pianeggiante, nonostante gli 8 chilometri al 3,8% che portano al traguardo volante di Teglio. Tutta una grande attesa in vista dell’ascesa finale: lo, a quota 2758. Salita infinita di 21,9 chilometri che non lascia respiro con la pendenza media del ...

Partirà dal piazzale davanti alla MGM - Mondo del Vino alle 12.30 di martedì 13 giugno, la terza tappa del2023, 46°d'Italia Under 23, che porterà i corridori da Priocca a Magenta (MI) in una tappa prevalentemente pianeggiante di 146 km complessivi. Preceduta dalla cronometro di Agliè e ...Partirà dal piazzale davanti alla MGM - Mondo del Vino alle 12.30 di martedì 13 giugno, la terza tappa del2023, 46°d'Italia Under 23, che porterà i corridori da Priocca a Magenta (MI) in una tappa prevalentemente pianeggiante di 146 km complessivi. Preceduta dalla cronometro di Agliè e ...Partirà dal piazzale davanti alla MGM - Mondo del Vino alle 12.30 di martedì 13 giugno, la terza tappa del2023, 46°d'Italia Under 23, che porterà i corridori da Priocca a Magenta (MI) in una tappa prevalentemente pianeggiante di 146 km complessivi. Preceduta dalla cronometro di Agliè e ...

LIVE Giro Next Gen 2023, tappa di oggi in DIRETTA: finale esplosivo a Cherasco, ci prova Busatto OA Sport

Attesissima per la quinta frazione del Giro NextGen: va in scena infatti la salita clou, lo Stelvio. Andiamo a scoprire questa tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE D ...Attesissima per la quinta frazione del Giro NextGen: va in scena infatti la salita clou, lo Stelvio. Andiamo a scoprire questa tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. PERCORSO QUARTA T ...