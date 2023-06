Giro Next Gen 2023 | Alessio Martinelli | “Lo Stelvio lo conosco bene | felice del quarto posto”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ottima prova sulle strade di casa per. Il capitano della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè chiude in quarta piazza la frazione regina delGen, a 31” dal vincitore Johannes Staune-Mittet. Per lui anche la maglia tricolore di migliore azzurro Le sue parole riportate da Inbici: “Oggi ci tenevo tantissimo, avevo puntato tanto su questa tappa. Ho fatto il meglio che potevo. Ho tenuto il mio passo su tutto lo, una salita chemolto, cercando di non fare fuorigiri. Avevo tantissimo tifo su tutte le strade. Mi dispiace che mi sono staccato alla fine, però non ho perso troppo e ho ottenuto un buonche mi soddisfa tanto. Sono molto contento”. Sulla durissima ...

... sul podio Alexy Faure Prost e Darren Rafferty PASSO DELLO STELVIO - Johannes Staune - Mittet (Jumbo - Visma Development Team) ha vinto la quarta tappa del Giro Next Gen, la Morbegno - Passo dello ... Per consentire il passaggio della quinta tappa del Giro d'Italia under 23 "Giro Next Gen" che si svolgerà domani, giovedì 15 giugno 2023, sarà necessario chiudere la stazione di Capriate , sulla A4 ....

LIVE Giro Next Gen 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia sul Passo dello Stelvio! OA Sport

Ottima prova sulle strade di casa per Alessio Martinelli. Il capitano della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè chiude in quarta piazza la frazione regina del Giro Next Gen 2023, a 31'' dal vincitore J ...Il 21enne della Jumbo-Visma fa la differenza sulla salita finale, supera sul traguardo il francese Alexy Faure Prost ed è la nuova maglia rosa della corsa. Domani quinta tappa, Cesano Maderno-Manerba ...