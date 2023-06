Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi Monthey-Leukernad | orari | tv | percorso | favoriti Altra guerra tra i capitani in salita

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ildiè oramai nel suo momento decisivo. Da ieri, a Villars-Sur-Ollon, si è cominciati a salire in maniera vertiginosa, con la classifica generale che ha già cambiato la propria fisionomia. Si continua la battaglia in montagna con ladi 153 chilometri, con una seconda parte di corsa che lascerà il segno.Dopo 70 chilometri assai tranquilli, si comincia a salire. Si va prima a Crans Montana, già vista durante l’ultimod’Italia, con 13,7 chilometri al 7%. Poi si continuerà a combattere: discesa e salitella verso Varenstrasse (2,4 km al 5,6%) prima dell’ascesa che porta a Dorben, caratterizzata anche da un tratto in netta discesa (19 km al 4,6%). Finale con discesa e di nuovo leggera ...