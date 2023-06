Giro di Svizzera 2023 | risultati e classifica quarta tappa | Gall trionfa davanti a Evenepoel

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Va all’austriaco Felixladeldella, frazione di 154 km da Monthey a Loèche-les-Bains, riuscendo così a portarsi in testa allagenerale per due secondi rispetto a Mattias Skjelmose. Il ciclista della AG2R è scattato nel finale e con un attacco poderoso è arrivato un successo meritato. Il campione del mondo Remco(Soudal-Quick Step) ha chiuso in seconda posizione ed è ora terzo ingenerale, ad appena sedici secondi dal leader che detiene la maglia gialla. Domani lapiù attesa della corsa elvetica. Di seguito i. Deux Wallons (Cian Uijtdebroeks et @sylvainmoniquet) dans le top 10 d'une étape de montagne au Tour de Suisse. ...

L'austriaco Felix Gall centra la prima vittoria della carriera, arrivando a braccia alzate a Leukerbad, nella tappa deldipartita da Monthey. Dopo la fuga di dieci corridori scattata a una cinquantina di chilometri dalla partenza, le posizioni si scombussolano a una ventina di chilometri dal traguardo, ...Lo sloveno, in cerca della tripletta al Tour de France, guida la classifica individuale davanti al campione del mondo Remco Evenepoel e a Wout Van Aert , attuali protagonisti aldi; ...In programma anche la terza tappa deldie la prima deldel Belgio e deldella Slovenia. Di seguito il programma completo di mercoledì 14 giugno.

Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi Monthey-Leukernad: orari, tv, percorso, favoriti. Altra guerra tra i capitani in salita OA Sport

La prima vittoria in carriera non si dimentica mai, se arriva in questa maniera ancor di più. Capolavoro di Felix Gall nella quarta tappa del Giro di Svizzera con arrivo in vetta a Leukerbad: l'austri ...