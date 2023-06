Giro di Svizzera 2023 | capolavoro di Felix Gall | tappa e maglia per l’austriaco Secondo Evenepoel

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La prima vittoria in carriera non si dimentica mai, se arriva in questa maniera ancor di più.dinella quartadeldicon arrivo in vetta a Leukerbad:dell’AG2R Citroen va via in solitaria e coglie il successo parziale, strappando anche ladi leader della classifica generale. Dieci uomini al comando nella prima parte di gara: Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers), Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), Nikias Arndt (Bahrain Victorious), Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Lluís Mas (Movistar), Luca Mozzato (Team Arkéa-Samsic), Kevin Vermaerke (Team DSM), Daryl Impey (Israel-Premier Tech), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny). Non c’è stato tanto accordo ...

Lo sloveno, in cerca della tripletta al Tour de France, guida la classifica individuale davanti al campione del mondo Remco Evenepoel e a Wout Van Aert , attuali protagonisti aldi; ...In programma anche la terza tappa deldie la prima deldel Belgio e deldella Slovenia. Di seguito il programma completo di mercoledì 14 giugno.Il danese Mattias Skjelmose ha vinto la terza tappa deldella, da Tafers a Villars - sur - Ollon lungo 144 km, e ha detronizzato lo svizzero Stefan Küng dalla vetta della classifica generale. Sulla strada bagnata dalla pioggia, il 22enne ex ...

LIVE Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi in DIRETTA: primo arrivo in salita, sarà Evenepoel-Ayuso OA Sport

GIRO DI SVIZZERA - Ancora una giornata di fatica per Remco Evenepoel che si stacca a più riprese sulla salita di Höhenweg, ma in qualche modo il belga si ...La prima vittoria in carriera non si dimentica mai, se arriva in questa maniera ancor di più. Capolavoro di Felix Gall nella quarta tappa del Giro di Svizzera con arrivo in vetta a Leukerbad: l'austri ...