Giro di Slovenia 2023 | risultati e classifica prima tappa | Groenewegen la spunta in volata

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dylanconquista ladeldi. Al termine di un percorso estremamente pianeggiante e disegnato per l’arrivo allo sprint, il forte olandese del Team Jayco AlUla ha vinto inla frazione inaugurale con partenza da Celje e arrivo a Rogaska Slatina, precedendo Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e il velocista azzurro Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling). Di seguito ecco i. 1.JAY 4:33’23” 2. Bauhaus TBV 3. Moschetti Q36 4. Anio?kowski HPH 5. González CJR 6. Schelling BOH 7. Brun TUD 8. Barrenetxea CJR 9. Barceló CJR 10. Canal EUS SportFace.

In programma anche la terza tappa del Tour di Svizzera e la prima del Tour del Belgio e del Tour della Slovenia. Di seguito il programma completo di mercoledì 14 giugno. Da domani avremo un nuovo appuntamento per gli amanti del ciclismo, ossia il Tour di Slovenia. Sono cinque tappe di una corsa che negli ultimi due anni ha visto vincere il beniamino di casa, ossia Tadej Pogacar. Il percorso prevede un inizio soft, con due frazioni abbastanza pianeggianti.

Volata compatta per la prima frazione del Giro di Slovenia 2023. Ad imporsi sul traguardo di Rogaška Slatina, posto a 189,5 chilometri dopo la partenza di Celje, è il neerlandese Dylan Groenewegen.