(Di mercoledì 14 giugno 2023) La storia di Giulia, ventenne torinese, aiutata dalla psicoterapia: «Trasferivo il malessere su di me tramite l’autolesionismo e l’anoressia»

È previsto anche un intervento del ministro dellaOrazio Schillaci. Testimonial dell'evento ... ma mi rivolgo a tutte le cittadine e a tutti i cittadini, soprattutto ai più, affinché ...... dove i cittadini potranno trascorrere ore spensierate e contribuire al miglioramento delle condizioni didi questi' . A dirlo stamani gli assessori alla Cultura Enzo Caruso e alle ...... aderisce alla campagna nazionale 'Dona vita, dona sangue' promossa dal Ministero della, per ...bisogna sensibilizzare e diffondere la cultura della donazione di sangue soprattutto tra i',...

Giovani e salute mentale, il corpo come manifesto del disagio La Stampa

Salute e benessere per tutti”, promossa nell’ambito di “Mind Education” da Fondazione Triulza in partnership con Arexpo, Human Technopole, Irccs Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio del Gruppo San Donato e ...Questo pomeriggio l’assessore Spinelli ha analizzato la situazione economica della provincia nell’incontro organizzato dalla Banca d’Italia. Economia in ...