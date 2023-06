Giorgia Meloni su Facebook | Grazie Silvio Ti renderemo orgoglioso

Un tocco di bianco anche per la presidente del Consiglio, che sotto alla giacca nera indossa anche lei una maglia chiara: una parure di diamanti completa il look, illuminandole il viso ...Tantissime le personalità istituzionali e politiche che hanno partecipato al funerale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , il premier(con il compagno Andrea Giambruno )...Poco più in là, sempre in prima fila, la presidente del Consigliosiede tra la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Al ...

Berlusconi, Meloni: "Se ne va da protagonista, i suoi avversari hanno perso" TGCOM

(Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2023 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato anche ad un video condiviso sulla sua pagina Facebook il ricordo di Silvio Berlusconi, proprio nei minuti im ...Un montaggio veloce, con i momenti salienti della vita politica dell'ex premier, accompagnato da note di pianoforte e da scritte che appaiono in successione: così la premier saluta il leader di Forza ...