“Gigantesco” | “No | furbo” | l’omelia di Delpini su Berlusconi divide i social il testo integrale

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ai funerali di Silvio, in molti hanno applauditodell’arcivescovo Mario. Ma c’è anche chi non ha apprezzato affatto, fuori e dentro il Duomo di Milano. “Povero Papa Francesco, è questa la Chiesa italiana che si ritrova”, osserva caustico Stefano Sodaro, docente di diritto canonico e osservatore qualificato delle dinamiche ecclesiastiche. Suimolti post definiscono, insolitamente breve per un funerale così solenne, con parole sferzanti. “Deludente”, “Un’omelia gesuitica”, “ha fatto come Ponzio Pilato”.Tra gli estimatori più noti spicca invece l’ateo devoto Giuliano Ferrara. “La Chiesa riscatta l’abiezione del moralismo piccolo piccolo”, commenta l’ex ministro del primo governo. Mentre l’attuale direttore de ...

E l'attuale direttore de Il Foglio parla di "unDelpini" che ha offerto "un saggio di ... mentre per Daniele Capezzone la predica è stata costruita "in modoperché suscettibile di ...Questo seguito, questo secondo film della saga, parve quindi all'epoca per molti troppo, ... e allora perché non The Matrix Reloaded Ma se invece ilspettacolo fosse stato il vero ...E l'attuale direttore de Il Foglio parla di "unDelpini" che ha offerto "un saggio di ... mentre per Daniele Capezzone la predica è stata costruita "in modoperché suscettibile di ...