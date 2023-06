Giffoni ‘apre’ lo stadio al campioncino Malfeo Amodio soddisfatto

Leggi su ladenuncia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ha per oggetto “richiesta autorizzazione per l’utilizzazione campo sportivo G. Troisi da parte del giovane calciatore del Potenza Calcio” la lettera con la quale, via Pec, il Comune diValle Pina comunica al richiedente (avvocato Silvestro), l’accoglimento della proposta. Il giovane calciatore del Potenza Domenicopotrà allenarsi nell’impianto cittadino. Il Comune rilascia il necessario nulla osta “per lo svolgimento delle sedute di allenamento previste per 5 volte a settimana dalle ore 18:00 alle ore 20,30 per i mesi di Giugno-Luglio ed Agosto”. Quindi aggiunge: “In riferimento al mancato riscontro delle note prot. 13091 del 23/11/2022 e alla nota 14449 del 27/12/2022 si comunica che l’ufficio nelle more dell’approvazione di un regolamento per l’utilizzo del Campo Sportivo G. Troisi ha sempre concesso al giovane ...