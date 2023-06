Giappone | sparatoria in un poligono di tiro militare | 2 morti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) (Adnkronos) – Due persone sono morte, una terza è rimasta gravemente ferita in undia Gifu, nella parte centrale del, dopo che una recluta ha improvvisamente aperto il fuoco. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampase Kyodo, il soldato di 18 anni che ha sparato è stato arrestato sul posto. Al momento non si hanno informazioni su un possibile movente. L'articolo proviene da Italia Sera.

... una terza persona è rimasta gravemente ferita Due persone sono morte, una terza è rimasta gravemente ferita in un poligono di tiro militare a Gifu, nella parte centrale del, dopo che una ...leggi anche, due morti e un ferito inin poligono militare... ha spiegato la Forza terrestre di autodifesa del(Gsdf) in un comunicato. L'autore della, un 18enne, è stato arrestato sul posto da altri soldati. 'Ha sparato con un fucile con l'...

Giappone, sparatoria in un poligono dell'esercito: ci sono morti TGCOM

"Un membro delle forze di autodifesa ha aperto il fuoco al poligono di tiro di Hino e tre militari sono rimasti colpiti", ha annunciato il portavoce del governo Hirokazu Matsuno ...In Giappone almeno due membri delle Forze di autodifesa sono morti e un altro è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in un poligono di tiro dell'esercito a Gifu. La polizia locale ha arrestato il ...