Giannini | Il Cavaliere ha unito la destra ma ha diviso il Paese | per questo per lui non si può fermare l’Italia

Leggi su lastampa

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In seguito alla scomparsa di Silvio Berlusconi, si è dichiarato il lutto nazionale. Tuttavia, secondo Massimo, direttore de La Stampa, ospite a diMartedì su La7: "Sembra un'esagerazione". "Dovremmo ricordare che è stato uno dei personaggi politici più controversi degli ultimi trent'anni - continua. È completamente inopportuno, considerando che non è stato decretato nemmeno per Falcone e Borsellino. È necessario mantenere un certo equilibrio e misura." Video La7/diMartedì