Gentiloni rappresenterà la Commissione Ue ai funerali di Berlusconi

la Commissione Ue, ci saranno anche leader stranieri I funerali di Stato dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si terranno mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano ...Moltissimi gli ex presidenti del Consiglio che hanno deciso di partecipare alle esequie: da Mario Draghi a Matteo Renzi , da Paolo(cheufficialmente la Commissione europea, ...Domani a Milanoci sarà: è un ex ministro degli Esteri ed ex presidente del Consiglio, ma stamani è stato chiarito che domanila Commissione ai funerali di Stato, per ...

Gentiloni rappresenterà Commissione Ue ai funerali di Berlusconi Agenzia askanews