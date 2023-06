Genoa - Gila | patto per la A | preso Martin | ora una rosa competitiva ma sostenibile

U na semplice formalità, il rinnovo del contratto di Alberto Gilardino sulla panchina delannunciato dal club rossoblù nella giornata del 14 giugno (accordo sino al 30 giugno 2024, con opzione per il campionato successivo): considerando, appunto, il fatto che già il 6 maggio scorso ...Forza!'. Gilardino, che ha firmato un contratto fino al 2025, continuerà il lavoro fatto in Serie B: una buona stagione, in cui '' è subentrato a dicembre (prima allenava la Primavera ...L'esordio in Serie A per l'ex attaccante del Milan fra le altre sarà sulla panchina della prossima stagione in cui con il Grifonecercherà una tranquilla salvezza. Sono arrivate le parole ...

Genoa, resta Gilardino: ufficiale il rinnovo Tuttosport

La strada è tracciata: la proprietà punta alla stabilità in campionato, ma con una particolare attenzione ai costi di gestione e al monte ingaggi. Rinforzi soprattutto per difesa e attacco ...Tramite i canali ufficiali del Genoa, Alberto Gilardino ha lanciato un messaggio ai tifosi rossoblù. Un altro passo verso l'ufficialità.