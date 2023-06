General Motors | investimenti sui motori termici e accordo con Tesla per i Supercharger

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il piano strategico di GM per il Nord America è improntato sulla neutralità tecnologica. Lo certifica, nei fatti, il doppio approccio commerciale del colosso statunitense. Dopo la Ford, infatti, anche laha stretto unconper consentire ai propri clienti con auto elettriche di accedere alla rete nordamericana dei, i caricatori ad alta velocità che hanno contribuito a fare la fortuna di Elon Musk. Sicché, già dal 2024, gli acquirenti di auto a batteria by GM potranno accedere a oltre 12 mila stazioni di ricaricautilizzando uno specifico adattatore. Quindi, l’consentirà alladi ampliare la sua rete di colonnine, arrivata a contare più di 134 mila punti (dei quali ...

L'accordo con Ford e GM Gli standard di ricarica adottati dalla casa automobilistica di Palo Alto sono stati adottati già da Ford ee ora anche Stellantis sarebbe pronta a passare al ...Stellantis sta valutando la possibilità di seguire l'esempio delle concorrentie Ford nell'adozione dello standard per la ricarica della Tesla sul mercato nordamericano. 'In questo momento, continuiamo a esaminare lo standard Nacs (North American Charging Standard)...

BERKELEY, CALIFORNIA (Reuters) - Stellantis ha detto ieri di stare valutando lo standard di ricarica di Tesla dopo che Ford e General Motors hanno reso nota la propria decisione di adottarlo. "In ...