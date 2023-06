GdS – Skriniar dà l’ufficialità | “Il prossimo anno al Psg L’Inter? Ho giocato su una gamba sola”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) 2023-06-13 19:01:48 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Lo slovacco ha parlato nel ritiro della nazionale: “Avrei dovuto operarmi prima. Ora sto bene, mi sono allenato parecchio e, se il c.t. vuole, posso giocare” Torna a parlare Milan. In ritiro con la nazionale, il difensore slovacco ha parlato della stagione conclusa e anche della prossima, ufficializzando il trasferimento al Psg che era ormai “certo” da tempo. “Cosa succederà al Psg lo vedremo – ha sottolineato -, ma l’importante è che sto bene. Ho avuto un infortunio importante e ho provato a recuperare il tempo perso allenandomi anche quando la squadra (, ndr) riposava. Ora mi sento bene, ma il ritmo partita non puoi ritrovarlo senza giocare. Se il ct deciderà di schierarmi, io aiuterò la squadra perché mi sento pronto e determinato”. CALVARIO E ...

GdS – Inter, ultima di Skriniar e poi PSG. “Titolare col City Sarebbe…” fcinter1908

Tra le pagine della Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per un'ampia panoramica sulle condizioni psico-fisiche degli interisti a cinque giorni dalla finale di Champions League ...Calciomercato Inter: Nacho sarebbe a un passo dall'Inter che però non vuole fermarsi solo a lui per rafforzare la difesa ...