Galtier ha informato il Napoli che è vicino alla risoluzione col Psg Chiede 5 milioni netti Gazzetta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ilha bloccato Paulo Sousa offrendogli un contratto per un anno a 2più opzione per un’altra stagione, ma il portoghese non ha ancora inviatoSalernitana la Pec necessaria per rescindere il rapporto di lavoro. De Laurentiis tiene aperte anche altre strade. La prima porta a Cristophe, tecnico uscente dal Psg., scrive ladello Sport, haildi esseredel suo rapporto con il club parigino. Ha chiesto alun ingaggio da 5, ma si può chiudere a cifre inferiori. Ladello Sport scrive: “L’alternativa che ...

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.Tre nomi in lizza per la panchina del club azzurro, che cerca un degno sostituto del partente Luciano Spalletti.