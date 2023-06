Galles-Armenia | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Venerdì 16 giugno 2023, alle ore 20.45, presso lo stadio di Cardiff, si giocherà, match valido per la terza giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024. I padroni di casa guidano il raggruppamento a punteggio pieno, mentre gli ospiti sono ancora a secco.: LE(3-4-1-2): Ward, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams, Wilson, Bale, Moore. All. Page(3-5-2): Yurchenko, Hovhannysan, Taron Voskanyan, Jordy Ararat, Harutyunan, Avetysan, Babajan, Bayraman, Spertysan, Barseghyan, Briasco. All. PetrakovIN TV Il match sarà visibile in diretta su streaming su William Hill venerdì 16 giugno 2023 alle ore ...

Le probabili formazioni di Galles - Armenia (3 - 4 - 2 - 1) : Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; Wilson, Bale; Moore. CT: Page. Armenia (3 - 5 - 2): Yurchenko; Hovhannysan, Taron Voskanyan, Jordy Ararat, Harutyunan, Avetysan, Babajan, Bayraman, Spertysan, Barseghyan, Briasco.

