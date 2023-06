Gagliardini su Gasperini | «Un grande maestro Con la società ha reso grande l’Atalanta»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Le parole dell’ex centrocampista delRobertonei confronti di Gian Piero: decisivo nella sua crescita Tramite L’Eco di Bergamo, l’ex centrocampista delRobertoha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti di, e di quanto sia stato decisivo nella sua crescita. LE PAROLE – «è un allenatore che stimo tantissimo: per me è un. In questi anni credo sia stato uno dei pochi ad aver rivoluzionato il calcio, considerando che perè stata la trasformazione di un sogno in realtà. Merito di, del presidente Percercassi che ha fatto investimenti importanti».

Roberto Gagliardini, gioca l'ultimo atto della massima competizione europea. Il classe 1994 è cresciuto nel settore giovanile atalantino, è stato un prodotto della prima nidiata di Gasperini e ci ha ...