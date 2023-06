Gaeta Stabilimento balneare militare | ancora chiuso nonostante le promesse | insorgono i sindacati

(Di mercoledì 14 giugno 2023)– Dopo il clamoroso dietro front dell’agenzia Industria Difesa, che il 1 giugno aveva rinnovato l’affidamento anche per quanto riguarda l’estate 2023 all’associazione Ricreativa dei Dipendenti della Difesa, losul lungomare di Serapo continua ad essere, a differenza di altri lidi, desolatamentedopo due settimane. Ad esternare le loro perplessità L'articolo Temporeale Quotidiano.

Era previsto dal Regolamento del Concorso "Chef di Classe" che si è svolto anell'ambito del Festival dei Giovani ad aprile: per i vincitori una borsa di studio da 2000 ...recati allo...Ladispoli: i ragazzi dell'alberghiero alloLatte Sano - Riceviamo e pubblichiamo - Era previsto dal Regolamento del Concorso 'Chef di Classe' che si è svolto anell'ambito del Festival dei Giovani ad aprile: per i vincitori ...Era previsto dal Regolamento del Concorso "Chef di Classe" che si è svolto anell'ambito del Festival dei Giovani ad aprile: per i vincitori una borsa di studio da 2000 ...recati allo...

Gaeta / Stabilimento balneare militare riaprirà in vista dell’estate Si parla di un nuovo bando… Temporeale Quotidiano

Era previsto dal Regolamento del Concorso “Chef di Classe” che si è svolto a Gaeta nell’ambito del Festival dei Giovani ad aprile: per i vincitori una borsa di studio da 2000 euro (1500 per il gruppo ...GAETA – Clamoroso ed imbarazzante dietro front dell’Agenzia Industria Difesa: sarà di nuovo – almeno per l’estate 2023 – l’associazione Ricreativa dei Dipendenti della Difesa (Ardd) a gestire lo stabi ...