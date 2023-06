Gabriella Alemanno e Federico Cornelli nuovi commissari Consob

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Duefanno il loro ingresso in. Si tratta diche subentrano rispettivamente alo Paolo Ciocca, che lascia la Commissione il 31 marzo scorso, e alo Giuseppe Maria Berruti, il cui mandato scade il 4 febbraio scorso. on iingressi il Collegio viene ricostituito nella sua pienezza di cinque membri, oltre aine fanno parte infatti il presidente Paolo Savona, Chiara Mosca e Carlo Comporti. In fotoL'articolo proviene da Ildenaro.it.