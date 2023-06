Futuro Osimhen | due offerte per il nigeriano | richiesta dell’agente alla società

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Victorè corteggiato da parecchi top club europei: arrivate le prime dueper il bomber. L’agente spinge per incontrare la. L’obiettivo principale del Napoli per questa sessione di mercato estiva che partirà a breve è chiaro: il club farà di tutto per trattenere i top player. Dopo la conquista dello scudetto e un’ottima annata anche in Champions League, i fari delle big del calcio europeo sono tutti puntati sui vari Kim Min-jae, Khvicha Kvaratskhelia e Victor. Mentre per il difensore sudcoreano c’è una clausola rescissoria che limita all’osso il potere della, per la coppia d’oro bisogna prima passare da Aurelio De Laurentiis. PSG e Chelsea su, l’agente vuole incontrare il Napoli Sono tantissimi i top club europei ...

...ha parlato in conferenza stampa dal Timone d'Oro d'Arezzo parlando del Napoli e del suo. ' ... Hanno trovato giocatori come Kvaratskhelia e Kim che sono stati importantissimi, Lobotka e...Hanno trovato giocatori come Kvaratskhelia e Kim che sono stati importantissimi, Lobotka e... Sono state gettate le basi per il, la società è importante e il presidente sta investendo ...Per Dusan Vlahovic arriva la clamorosa bocciatura che segna una svolta anche per il suo: 'Non sta rispettando le aspettative'Dusan Vlahovic bocciato. Reduce da una stagione non all'...: '...

Dopo la straordinaria stagione disputata, Victor Osimhen è diventato oggetto di desiderio di diverse ... un vertice per fare il punto della situazione e trovare un accordo sul futuro.Dopo la stagione stellare di quest'anno torna in auge in ottica calciomercato il profilo di Victor Osimhen. Il nigeriano piace in Francia ...