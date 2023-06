Fusilli con pomodorini | mais e scaglie di mandorla | la ricetta Bio Farmo

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La tendenza sempre più in voga della cucina estiva mediterranea è la sperimentazione di ingredienti e sapori all’insegna del benessere e della leggerezza. La Linea senza glutine Bionasce per soddisfare tali esigenze ed è il toccasana per un primo piatto raffinato e particolare, dall’alto valore proteico e con ingredienti di sola origine vegetale, cento per cento biologici. I Fusilloni, così come gli altri formati di Pasta Bio dell’azienda protagonista del gluten free made in Italy, sono una pasta di legumi ricca di proteine vegetali. Fatti solo con lenticchie e ceci, senza addensanti o additivi artificiali, sono un’ottima fonte di fibre e con la giusta percentuale di carboidrati, quel che ci vuole per un pasto bilanciato e senza rinunce (anche per chi soffre di celiachia). Grazie alla loro forma particolare – quattro grandi ali con foro ...