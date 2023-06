Furti | proseguono i servizi straordinari “Alto impatto” anche con perquisizioni

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDisposti dalla Questura, in Grottaminarda, Atripalda e Comuni limitrofi,” a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena, in occasione dei recenti fatti criminosi. Nelle operazioni, svoltesi lunedì, martedì e oggi, finalizzate alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, iin abitazione, sono state impiegate, oltre che le unità dell’Upgsp e del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino,alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Numerosi i controlli eseguiti di persone e veicoli, in particolare nelle zone periferiche ...

La polizia ha denunciato un uomo di 45 anni ma le indaginiper rintracciare il complice. Negli ultimi mesi sono stati numerosi i, dal centro storico alla periferia, mandano in ...Grandi manovre metropolitana 4. L'apertura della linea blu si avvicina ela riorganizzazione di spazi e i test per ridare volto all'area compresa tra piazza san ... 7 arresti pere ...... in vista della Giostra di sabato 17 giugno, gli uomini del commissariato cittadinoil ... le zone industriali e le località periferiche di Sant'Eraclio e Borroni per prevenire i. ...

Furti, proseguono i servizi straordinari "Alto impatto" anche con ... anteprima24.it

Prosegue il mistero sulla scomparsa di Mia Cataleya Chicllo Alvarez, la bimba di 5 anni sparita nel nulla ormai da giorni. In giro per Firenze sono comparsi alcuni volantini che, secondo la comunità p ...Una banda di ladri prova il colpo al Postamat di Sambucheto, poi la caccia dei carabinieri in auto: i malviventi bloccano i militari con i chiodi ...