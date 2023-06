Furti alla Comunità Montana | Spina si complimenta con i carabinieri

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“A nome dell’esecutivo e del Consiglio generale delladel Fortore, mi complimento con il comandante della Compagnia di San Bartolomeo Galdo, capitano Gaetano Ragano, per la brillante operazione messa in atto daidella locale Stazione del Nucleo Operativo e Radiomobile, che ha consentito di portare all’individuazione dei responsabili deiavvenuti a danno del nostro ente”. Così in una nota il presidente delladel Fortore, Zaccaria.“Non posso che congratularmi – prosegue – anche per l’attenzione e la dovizia che gli uomini dell’Arma hanno avuto nel compiere gli opportuni accertamenti che hanno consentito di arrivaredenuncia di tre uomini residenti nel napoletano, ...

Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... conducente ubriacoguida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... conducente ubriacoguida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ......a seguito di accertamenti sono riusciti ad individuare il malfattore grazie all'acquisizione e... apparendo in modo inequivocabile come lo stesso, già denunciato per altridi biciclette, ...

Brescia, furti alla Mille Miglia e tra i turisti: arrestata un'intera famiglia IL GIORNO

Buongiorno, e bentornati su AmericaCina. Oggi partiamo da una foto, quella qui sopra: è uno screenshot di Fox News, e mostra come la rete televisiva americana ha deciso di raccontare l’incriminazione ...I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, una 40enne del posto e una 60enne di Avellino per “furto aggravato in concor ...