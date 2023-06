Funerali Silvio Berlusconi | piazza Duomo si prepara tra folla e corone di fiori FOTO

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Milano e l’Italia intera salutano l'ex premier. Il feretro arriverà in città da Arcore. Già in mattinata ladavanti alla chiesa si è riempita di persone, tra sostenitori politici, tifosi del Milan e curiosi di passaggio

AGI - Un 'funerale in piazza' , con i maxi schermi , e la folla sotto la Madonnina. È tutto pronto a Milano per l'ultimo saluto aBerlusconi . Per idi Stato, oggi alle 15 in Duomo, le massime cariche istituzionali, il mondo politica, dello sport e dello spettacolo si uniranno alla famiglia per ricordare l'ex ...Numerose lo corone floreali presenti in piazza del Duomo per omaggiareBerlusconi , scomparso lunedì scorso all'età di 86 anni, nel giorno deidi Stato . Bianco e rosso i colori ...LA DIRETTA " Idi Stato diBerlusconi nel Duomo di Milano La presenza delle autorità è prevista tra le 14.30 e le 15. Tra quelle presenti alla cerimonia il presidente della Repubblica ...

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato nel Duomo di Milano - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi RaiNews

Roma, 14 giu. (askanews) - 'La sua preoccupazione era l'affaticamento, lo avevo chiamato giovedì scorso e mi ha richiamato..., stavo per iniziare ...«Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l'amore. Vivrai sempre dentro di noi» è il messaggio firmato da tutti i cinque figli di Silvio Berlusconi, che nel giorno dei funerali, hanno preso una ...