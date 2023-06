Funerali Silvio Berlusconi oggi in tv | orario e dove seguirli in diretta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Si terranno, mercoledì 14 giugno, idi, scomparso lunedì mattina all’età di 86 anni. Le esequie dell’ex Presidente del Consiglio si terranno alle ore 15.00 presso il Duomo di Milano. Una giornata di lutto nazionale in cui all’esterno del Duomo, in piazza, saranno ammesse da 10.000 a 15.000 persone che potranno seguire idi Stato sui due maxischermi allestiti. Sarà possibile seguire la funzione su tutti i principali canali televisivi, da Rai 1 alle tre reti Mediaset Rete 4, Canale 5 e Italia 1 in simulcast. Anche La7 proporrà uno Speciale a partire dalle ore 14:00 condotto da Enrico Mentana. Oltre naturalmente ai nei canali all news (Rai news24, Skytg24, Tgcom24). Il live streaming sarà disponibile sulle rispettive piattaforme. SportFace.

Non accetta minimamente il fatto che bloccare Camera, Senato e politica per una settimana, per onorare la scomparsa di Silvio Berlusconi ... Non voglio polemizzare, ma potevano essere sufficienti i ...