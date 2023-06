Funerali Silvio Berlusconi | Maria De Filippi si presenta vestita di bianco | il motivo

...sarà trasmessa la semifinale Il palinsesto Mediaset è stato stravolto dopo la morte di... Oggi sono in programma idi Stato che si svolgeranno al Duomo di Milano alle ore 15 e verranno ...... ieri, all'ingresso della camera ardente diBerlusconi ad Arcore. 'Non possiamo farvi ... Razzi è oggi presente aidi Stato in piazza Duomo.Dalle prime file di sostenitori è partito un lungo applauso e qualche coro: ', c'è un solo presidente'. In piazza sventolano bandiere di Forza Italia e del Milan ed esposto in prima ...

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, in diretta i funerali di Stato nel Duomo di Milano - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi RaiNews

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto il suo ingresso nel Duomo di Milano per partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi. La folla in piazza l'ha accolta con un applauso. RaiTv ...(Agenzia Vista) Il premier ungherese Viktor Orban è entrato nel duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi. RaiTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...