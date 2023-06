Funerali Silvio Berlusconi | l’arrivo del feretro tra applausi e il coro «Un presidente! C’è solo un presidente!» – Il video

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Un applauso fragoroso si è levato da piazza Duomo aldeldi. Più volte la folla presente aiha gridato «» sventolando enormi bandiere del Milan e di Forza Italia. «UnC’èun» è stato il grido accorato ripetuto dalle migliaia di persone di tutte le età presenti in piazza per dare l’ultimo saluto all’ex premier. (credits RaiTv – Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) su Open Leggi anche: Le lacrime di Marta Fascina e la commozione della famiglia aidi– Foto eL’eredità di ...

...un video dedicato al Cavaliere I famigliari e la compagna diBerlusconi, Marta Fascina, hanno accompagnato il feretro del Cavaliere sul sagrato, in piazza Duomo, al termine deidi ...AGI/Vista - Ecco le immagini delle corone per idiBerlusconi, da Belen, all'Inter all'Emiro del Qatar.Nell'indifferenza di un paese distratto dalla morte e daidiBerlusconi, il Consiglio dei Ministri si appresta a riformare la giustizia. Un chiodo fisso proprio del fondatore di Forza Italia, al centro di decine di processi durante la sua ...

Silvio Berlusconi, mons. Delpini: "E' stato un uomo di vita, amore e gioia" TGCOM

Milano – La folla riunita in piazza Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi ha aggredito e allontanato un uomo che si era presentato esponendo un cartello con scritto 'Vergogna di Stato' e ...Durante i funerali di Silvio Berlusconi, in piazza al Duomo un contestatore è stato aggredito dalla folla e in seguito portato via dalla polizia per evitare ulteriori scontri.