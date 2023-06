Funerali di Stato per Berlusconi | il Duomo si prepara all’ultimo saluto

... che ha scritto: 'Carissimo Silvio, seiun grande uomo e uno straordinario papà per i nostri ... a Milano, per partecipare aidi Silvio Berlusconi. L'ex compagna del Cav è arrivata ......in piazza Duomo per idi Silvio Berlusconi con la maglietta con la scritta 'Io non sono in lutto'. 'Perche - ha spiegato Silvia - c'è talmente tanto da dire... sappiamo tutti cosa c'è...Dopo ididi oggi pomeriggio, che cosa succederà al feretro di Silvio Berlusconi Secondo quanto èfatto trapelare nelle scorse ore, subito dopo le pubbliche esequie del Cavaliere ...

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato nel Duomo di Milano - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi RaiNews

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...(Agenzia Vista) Le bandiere dell'Unione europea davanti al Palazzo Berlaymont e al Palazzo Europa, le sedi della Commissione europea e del Consiglio, sono state abbassate a mezz'asta in segno di lutto ...