Funerali di Silvio Berlusconi in tv | ecco quando | orario e dove seguirli

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Aveva cercato di combattere con tutte le sue forze e anche dall’ospedale, dopo quei giorni di terapia intensiva, aveva lanciato un appello a tutti gli italiani e agli elettori di Forza Italia. Si era mostrato provato sì, ma con gli occhi vivi di chi aveva voglia di farcela, di tornare in campo, di mettersi al lavoro., però, questa volta non ce l’ha fatta e lunedì mattina, all’età di 86 anni, si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano,era stato ricoverato venerdì scorso. Per la seconda volta, a distanza di poco tempo. Una notizia che nessuno si aspettava e che ha sconvolto tutti, aldilà del colore politico e dell’orientamento:ha sicuramente fatto la storia del nostro Paese, come leader politico per alcuni, come imprenditore per tanti. E oggi pomeriggio nella sua Milano si ...

'Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l'amore. Vivrai sempre dentro di noi' è il messaggio firmato da tutti i cinque figli diBerlusconi , che nel giorno dei, hanno preso una pagina a pagamento sui maggiori quotidiani italiani, dal Corriere al Messaggero al Sole 24 ore, da Repubblica alla Gazzetta dello ......della maggioranza di sospendere le votazioni in Parlamento per sette giorni dopo la morte di... 'Non voglio polemizzare - precisa - , ma potevano essere sufficienti idi Stato '. Alle ...Milano si prepara a dare l'addio aBerlusconi con idi Stato: previsti per oggi alle 15 in Duomo e celebrati dall'arcivescovo della citta' Mario Delpini. Sono imponenti le misure di sicurezza che saranno messe in campo ...

Per Silvio Berlusconi, che è stato un protagonista assoluto anche se controverso della Seconda Repubblica, i funerali di Stato, che si celebrano oggi in Duomo a Milano alla presenza del Presidente ...Il leader del Movimento 5stelle non parteciperà ai funerali di Berlusconi. Dietro la scelta la rivolta della base pentastellata: "Un gesto tardivo. È una pezza che è peggio del buco" ...