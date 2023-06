Funerali di Silvio Berlusconi | come seguirli in tv

...di non mettere le bandiere a mezz'asta per la morte dell'ex presidente del consiglio... Resto incredulo davanti alla sua santificazione, non dovevano essere fatti inel Duomo di Milano".Le polemiche ridicole suidi Stato sono polemiche all'italiana, si può amare o detestare ...Berlusconi è stato per me come un padre, una persona di famiglia, un punto di riferimento, ......del lutto nazionale e la sospensione delle votazioni parlamentari "La morte diBerlusconi ferma l'Italia. Il governo ha dichiarato un giorno di lutto nazionale in occasione deidi ...

Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato: alle 15 messa al Duomo di Milano TGCOM

“La morte di Silvio Berlusconi ferma l’Italia. Il governo ha dichiarato un giorno di lutto nazionale in occasione dei funerali di stato che si terranno nel Duomo di Milano. Le votazioni parlamentari ...Oggi pomeriggio alle 15 sono in programma nel Duomo di Milano i funerali di Silvio Berlusconi. In questa giornata di lutto, il Milan ha modificato il proprio logo sui social, affiancando allo stemma..