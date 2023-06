Funerali di Silvio Berlusconi | come seguirli in tv | dallo speciale Tg5 senza interruzioni pubblicitarie alle altre reti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È stato proclamato oggi, 14 giugno 2023, lutto nazionale per la morte di. Il leader di Forza Italia è scomparso a 86 anni, oggi15 presso il Duomo di Milano si terrà la cerimonia funebre.di Stato a cui parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà possibile seguire le esequie in diretta tv, realizzata da Mediaset, azienda fondata dal Cavaliere, che fornirà il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddatocommento. La celebrazione presieduta da Monsignor Mario Delpini andrà in onda in simulcast su tutte leMediaset, con l’edizione straordinaria del Tg5 già disponibile d13.30,. Su ...