Funerali di Silvio Berlusconi | arrivano i volti noti della tv | Maria De Filippi siede nelle prime file con Silvia Toffanin Tanti ex giocatori del Milan

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In Duomo ao per l’ultimo saluto asonotv e dello spettacolo.Deaccanto a, compagna di Piere mamma dei nipoti dell’ex premier Lorenzo e Sofia. In chiesa anche Gerry Scotti, visibilmente commosso, Lorella Cuccarini, Massimo Boldi e Flavio Briatore ma la lista potrebbe continuare con moltidello spettacolo. “È un dovere essere qui, era un amico e una persona eccezionale… Se è stato l’ultimo monarca? Speriamo che ce ne saranno altri, non parlo di me ma di altre persone. Perché ...

In Piazza Duomo, per seguire idiBerlusconi c'è anche la deputata forzista ed ex conduttrice Rita dalla Chiesa. "Devo tutto aBerlusconi. Il presidente è benvoluto, era molto amato. Poi poteva esser ...Ci sarà anche la ex moglie Veronica Lario: accanto a lei Paolo Beretta,Beretta e Federica Fumagalli. Sul lato sinistro, al primo posto siederà il Capo dello Stato, poi il presidente iracheno ...Questi alcuni nomi dei tanti vip arrivati in Duomo a Milano per prendere parte aidi Stato diBerlusconi. Berlusconi, Veronica Lario in seconda fila, Marta Fascina accanto ai ...

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, in diretta i funerali di Stato nel Duomo di Milano - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi RaiNews

(agf ) Anche i vertici Rai presenti a Milano ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. All'interno del Duomo di Milano sono presenti la presidente Marinella Soldi, l'amministratore delegato Roberto ...Silvio Berlusconi: la famiglia ha già predisposto la cremazione ad Alessandria e la tumulazione ad Arcore, all'interno di Villa San Martino.