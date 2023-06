Funerali Berlusconi | Vittorio Sgarbi | muore un padre della patria

Dopo il lungo tragitto di 33 chilometri, il corteo - partito dalla villa di Arcore - raggiunge attraverso le vie di Milano il cuore della città. L'auto con il feretro dell'ex premier si ferma sul ...Il commiato dalla persona Silvioè anche il commiato dalla porzione consistente di ... Ma a guardare ic'è anche l'altro pezzo di Paese, quello che l'ha sempre contrastato e ...Un applauso fragoroso si è levato da piazza Duomo all'arrivo del feretro di Silvio. Più volte la folla presente aiha gridato "Silvio! Silvio" sventolando enormi bandiere del Milan e di Forza Italia. "Un presidente! C'è solo un presidente!" è stato il grido ...

In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, l'Arcivescovo: "Uomo di vita, amore e gioia" - In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano - In diretta i funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano RaiNews

(Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2023 "Ha rappresentato come vincere in qualsiasi ambito, è la rappresentazione del vincente in ogni ambito. Ha fatto la storia", le parole in piazza Duomo su Silvio Be ...La cerimonia in svolgimento in Duomo officiata da Monsignor Mario Enrico Delpini, alla presenza di numerose personalità politiche. Dopo la cerimonia, il feretro con la salma del Premier scomparso verr ...