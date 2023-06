Funerali Berlusconi | tutte le misure di sicurezza

(Di mercoledì 14 giugno 2023) su Tg. La7.it - In piazza Duomo , per seguire idi Silviodai maxi - schermi, ci sarà posto per circa 10mila persone - la metà della capienza autorizzata per ...

Giuseppe Conte diserta idi Stato di Silvio. Una decisione che prende tutti contropiede, visto che anche i leader dell'opposizione saranno presenti. Soprattutto se si considera che si tratta di una ......del lutto nazionale e la sospensione delle votazioni parlamentari "La morte di Silvioferma l'Italia. Il governo ha dichiarato un giorno di lutto nazionale in occasione deidi ...Piazza Duomo è blindata per idi Stato di Silvio, ma per migliaia di turisti stranieri presenti a Milano è un giorno come un altro. Qualcuno, è vero, si avvicina alle transenne e al maxi schermo incuriosito, ...

Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato: alle 15 messa al Duomo di Milano TGCOM

Inizieranno oggi alle 15 nel Duomo di Milano i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno a 86 anni. Tantissime le misure di sicurezza messe in campo dalle forze dell'Ordine, per ...Oggi pomeriggio alle 15 sono in programma nel Duomo di Milano i funerali di Silvio Berlusconi. In questa giornata di lutto, il Milan ha modificato il proprio logo sui social, affiancando allo stemma..