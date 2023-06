Funerali Berlusconi | tanti tifosi del Milan affollano Piazza Duomo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Non solo alte cariche dello Stato e personalità internazionali, anchecuriosi e sostenitori stanno affollandoin attesa deidi Silvio, in particolare, sono idel, legati daanni di successi all’ex patron rossonero. Presenti anche molti turisti, incuriositi dalla folla e dalle telecamere. Laè stata divisa in due. Prima della recinzione per la stampa, sono stati posizionati due maxischermi, alla sinistra e alla destra del. Altri due più piccoli, sempre ai lati della, sono posizionati su due furgoncini. SportFace.

... polizia di stato, guardia di finanza, esercito, polizia locale, 118 e protezione civile: è un dispositivo di sicurezza massiccio quello predisposto per idi Stato di Silvio. ...Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri arrivando in piazza Duomo dove alle 15 saranno celebrati idi Stato di Silvio. "È stato un personaggio che non ha eguali - ha ...... scrive questa mattina il Corriere della Sera, il discorso sull'eredità i Silviodovrebbe aprirsi "nei giorni immediatamente successivi ai. E all'assemblea Fininvest di fine ...

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, oggi i funerali di Stato nel Duomo di Milano - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi - Diretta: i funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi RaiNews

Una porzione di piazza Duomo chiusa, il resto dell’area accessibile solo dopo controlli ai varchi con metal detector, sui tetti tiratori scelti e in strada tantissime divise di carabinieri, polizia di ...Milano – A mezzogiorno c’erano già centinaia di persone nel quadrante di piazza Duomo delimitato dalle transenne, che non ne accoglierà più di diecimila per assistere, da due maxischermi, al funerale ...